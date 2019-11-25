В Чемодановке ремонтируют местную больницу и отделение полиции

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25 ноября 2019, 19:31Общество
Пять месяцев назад в Чемодановке произошел конфликт, за которым следил весь Пензенский регион. Для того, чтобы село вернулось к прежней жизни, был разработан комплекс мер по улучшению социально-экономической ситуации.
В школе имени Сергея Кузнецова все вернулось в привычное русло, в классах вновь нет свободных мест. Не все ученики сели за парты 1 сентября. 17 детей пришли на занятия спустя месяц после начала учебного года. Всего в школе занимаются представители девяти национальностей. Для них проводят специальные классные часы, посвященные особенностям национальной культуры.
Главным событием года традиционно становится фестиваль, где дети знакомят сверстников с традициями своего народа.
«В нем также принимают участие родители. Мы очень серьезно готовимся к нему. На фестивале можно увидеть национальные игры, костюмы, обычаи, традиции и кухню народов», - рассказала директор школы села Чемодановка Елена Пугачева.
Правительство Пензенской области разработало комплекс мер по улучшению социально-экономической ситуации села. Одним из ее пунктов стал масштабный ремонт в участковой больнице. В ближайшее время здание, которому больше 30 лет, полностью обновится. Первой отремонтировали входную группу строения, но основная часть работ запланирована на 2020 год. Кроме обновленного интерьера, в больнице появится новая медицинская техника.
«На проектно-сметную документацию потрачено 400 тысяч рублей. В 2020-м по проекту, который сейчас проходит экспертизу, стоимость ремонта составит около 30 миллионов рублей. Больница обеспечивает медицинское обслуживание порядка 7500 граждан», - сказал главный врач бессоновской районной больницы Сергей Шкадов.
Также в ближайшее время улучшатся условия работы стражей правопорядка. В местном отделении полиции идет ремонт.
«В настоящее время там провели облагораживание придворовой территории: постелили асфальт, ведутся работы по отделке здания. Оперативная обстановка - стабильная, она ничем не отличается от той, что была в 2018 году», - прокомментировал начальник ОМВД России по Бессоновскому района Сергей Кожаев.
Сотрудники полиции должны переехать в новое здание до конца 2019 года. Все работы по ремонту отделения планируется завершить до 25 декабря.
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