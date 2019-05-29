Животные под угрозой. Пензенским волонтерам подбросили опасного котенка

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29 мая 2019, 17:58Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали о страшном случае. Им подбросили котенка с опасным вирусом.
«Нам позвонила девушка и сказала, что принесла котенка с ринотрахеитом. Она рассказала, что малыш заразил ее кота. Мы ей ответили, что не можем принять его, так как он заразит постояльцев центра «Питомец» этой опасной болезнью и поставит жизни животных под угрозу. В итоге девушка просто оставила коробку с малышом возле двери.
Теперь десятки животных находятся в зоне риска. Почему, дожив до определенного возраста, люди имеют право водить машину, работать, вести активную половую жизнь, употреблять спиртное, рожать детей, но так и не учатся нести ответственность за свои поступки, анализируя последствия от них?» - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники «Питомца» рассказали также, что хотели привезти пензячке котенка обратно, так как знают ее адрес, на что девушка ответила, что выбросит его.
«Занести котенка в центр мы не можем. Нельзя рисковать десятками жизней, это неправильно, нечестно и непрофессионально. Малыш - совсем кроха, но шансы выжить есть», - добавили волонтеры.
Сотрудники фонда просят пензенцев откликнуться на их беду и помочь с передержкой, они рассказали, что предоставят малышу клетку и лекарства, а когда болезнь отступит, они готовы забрать его обратно. Всю информацию можно узнать в их группе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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