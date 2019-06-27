Животные ни в чем не виноваты. Волонтеры сообщают о страшной ситуации в Чемодановке

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27 июня 2019, 12:34Происшествия
В соцсетях волонтеры размещают посты о страшной ситуации с животными, оставшимися в селах Лопатки и Чемодановка Пензенской области. После выезда части местного населения без воды и еды больше недели остаются свиньи, кролики, домашняя птица, кошки и собаки. Активисты утверждают, что своими силами не могут справиться с ситуацией.
«Вчера, мы, пензенские волонтеры да и просто неравнодушные жители, ездили кормить брошенных животных. Там скорбь. Собаки сидят сутками на жаре без воды и еды. В хлевах - грязь, кролики и гуси голодают, у них элементарно нет свежей воды. Свиньи - худые. В одном хлеву закрыта свинья без воздуха, окон там нет, она орет, а впереди - вольер для гусей, туда не зайти. Гусям из воды налили и травы немного нарвали, они жадно принялись ее есть. Для кроликов у нас еды с собой не было - ни капусты, ни моркови. У кроликов в клетках - затхлая вода.
Нас поехало на машине двое человек после работы, все дома не успели обойти. Государственных приютов у нас в Пензе нет, куда можно было бы забрать на передержку животных. Одна собачка, сидевшая на цепи без воды и пищи, увидев нас, даже описалась. Голуби в частных голубятнях - тоже без еды и воды, есть мертвые. Животные ни в чем не виноваты!» - написала в Facebook одна из волонтеров.
Они призывают местные власти и всех неравнодушных помочь животным выжить. О том, как связаться с волонтерами, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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