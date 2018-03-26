Жителю Пензы грозит срок за кражу стройматериалов

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26 марта 2018, 19:46Криминал
В пензенский отдел полиции обратился индивидуальный предприниматель. Он написал заявление, в котором описал, как неизвестный похитил из его подвала строительные материалы.
«При проведении оперативно-следственных мероприятий полицейские установили личность причастного к совершению преступления, им оказался ранее судимый житель Пензы, в содеянном признался и раскаялся», - прокомментировал старший следователь отдела №5 СУ УМВД России по Пензе Роман Казенов.
«Естественно, раскаиваюсь в содеянном, надеюсь, что с потерпевшими договоримся, как и чего», - сказал подозреваемый.
Но даже если потерпевший пожалеет обидчика, это на исход вряд ли повлияет. Уже заведено уголовное дело по статье «Кража» и ведется следствие. Санкция предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Несмотря на имеющиеся проблемы с законом в прошлом, мужчина отпущен под подписку о невыезде из города и надлежащем поведении. В суд его вызовут по повестке.
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