Жителю Пензы грозит срок за кражу стройматериалов

В пензенский отдел полиции обратился индивидуальный предприниматель. Он написал заявление, в котором описал, как неизвестный похитил из его подвала строительные материалы.

«При проведении оперативно-следственных мероприятий полицейские установили личность причастного к совершению преступления, им оказался ранее судимый житель Пензы, в содеянном признался и раскаялся», - прокомментировал старший следователь отдела №5 СУ УМВД России по Пензе Роман Казенов.

«Естественно, раскаиваюсь в содеянном, надеюсь, что с потерпевшими договоримся, как и чего», - сказал подозреваемый.

Но даже если потерпевший пожалеет обидчика, это на исход вряд ли повлияет. Уже заведено уголовное дело по статье «Кража» и ведется следствие. Санкция предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Несмотря на имеющиеся проблемы с законом в прошлом, мужчина отпущен под подписку о невыезде из города и надлежащем поведении. В суд его вызовут по повестке.