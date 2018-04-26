Скандалы в семье довели жителя Пензы до проблем с законом

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 апреля 2018, 19:59Криминал
В Пензе мужчину, которого наркополицейские задерживали два раза подряд за одно и то же, ждут очень плохие последствия. Сначала он попался на покупке сильнодействующего наркотика, который приобрел через интернет. Но, несмотря на тесный контакт с наркоконтролем, чуть позже снова наступил на те же грабли.
Как и в первый раз, оплатив запрещенный товар, он пошел искать его по присланному в SMS адресу. Но как только содержимое закладки оказалось в кармане, а мужчина - в такси, на горизонте опять появилась полиция.
«Экспертиза показала, что веществом в пакете является сильнодействующий наркотик. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228, максимальное наказание - три года лишения свободы», - прокомментировал дознаватель ОП №4 УМВД России по Пензе Илья Глушенков.
«В семье - скандалы, поэтому начались проблемы с законом. До этого никогда не привлекался к уголовной ответственности, теперь не знаю, чего будет», - сказал задержанный.
26 апреля 2018, 19:59Скандалы в семье довели жителя Пензы до проблем с законом
26 апреля 2018, 19:57Пензенских ветеранов правопорядка поздравили с праздником
26 апреля 2018, 19:54Пензенского вора выдали фантики от конфет
26 апреля 2018, 19:52Пензенец стал жертвой мошеннической схемы в Сети
26 апреля 2018, 19:47В пензенском правительстве обсудили доступность жилья
26 апреля 2018, 19:44В Кузнецке проходит отбор на областные соревнования допризывников
26 апреля 2018, 19:42Юлия Липницкая провела мастер-класс для пензенских детей
26 апреля 2018, 19:33В Пензе обсудили нововведения по применению контрольно-кассовой техники