Скандалы в семье довели жителя Пензы до проблем с законом

В Пензе мужчину, которого наркополицейские задерживали два раза подряд за одно и то же, ждут очень плохие последствия. Сначала он попался на покупке сильнодействующего наркотика, который приобрел через интернет. Но, несмотря на тесный контакт с наркоконтролем, чуть позже снова наступил на те же грабли.

Как и в первый раз, оплатив запрещенный товар, он пошел искать его по присланному в SMS адресу. Но как только содержимое закладки оказалось в кармане, а мужчина - в такси, на горизонте опять появилась полиция.

«Экспертиза показала, что веществом в пакете является сильнодействующий наркотик. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228, максимальное наказание - три года лишения свободы», - прокомментировал дознаватель ОП №4 УМВД России по Пензе Илья Глушенков.

«В семье - скандалы, поэтому начались проблемы с законом. До этого никогда не привлекался к уголовной ответственности, теперь не знаю, чего будет», - сказал задержанный.