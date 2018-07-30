Жителю Пензенского района грозит срок за кражу 100-метрового кабеля

К 30 годам один житель Пензенского района уже имеет одну судимость, а теперь может получить вторую. Молодого человека задержали по подозрению в хищении имущества.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила об исчезновении из ее бани 100-метрового кабеля. Он был куплен хозяйкой несколько лет назад под строительные нужды. Кусок провода лежал нетронутым долгое время, пока в домохозяйство не пригласили помогать по строительству местного жителя.

«Сотрудниками уголовного розыска установлена личность злоумышленника, им оказался 30-летний безработный, ранее судимый местный житель», - прокомментировала начальник СО ОМВД России по Пензенскому району Лилия Савочкина.

Молодой человек сдал похищенное в пункт приема металла. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.