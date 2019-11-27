Жителю Нижнего Ломова вынесли приговор за жестокое убийство возлюбленной

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28 ноября 2019, 11:34Криминал
Житель Пензенской области, расправившись со своей сожительницей, оставил без матери малолетнего ребенка.
В ночь с 27 на 28 июля 32-летний житель Нижнего Ломова, будучи пьяным, поссорился с 24-летней возлюбленной, с которой они жили в квартире на улице Октябрьской. Причиной конфликта стала ревность.
Женщина схватила нож и потребовала, чтобы мужчина ушел. Однако он отобрал у нее клинок и нанес девять ударов по телу, рукам и ногам жертвы, а затем принялся душить. Убедившись, что женщина мертва, злоумышленник скрылся, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, трагедия случилась накануне дня рождения ребенка погибшей. В роковой вечер он также находился в квартире, но спал, поэтому свидетелем событий не стал.
Тело женщины обнаружил брат убийцы, который приехал к ним утром. Он же вызвал полицию.
Сначала преступник ездил на своем автомобиле, но через некоторое время отогнал его в лес и засыпал ветками. Задержать его удалось 1 августа благодаря совместным действиям полицейских областного управления, нижнеломовского отдела и следователей.
Судмедэксперт заключил, что причиной смерти женщины стали колото-резаные раны грудной клетки.
За убийство житель Нижнего Ломова проведет восемь с половиной лет в колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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