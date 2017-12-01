Жителю Неверкинского района грозит срок за повторное нарушение ПДД

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01 декабря 2017, 15:38Общество
В Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении молодого жителя Неверкинского района за нарушение Правил дорожного движения.
По сведениям полицейских, 31-летний мужчина сел за руль «ВАЗ-2109» в нетрезвом виде. Его на дороге остановили сотрудники Госавтоинспекции.
Выяснилось, что гражданин уже был наказан за управление автомобиля пьяным, сообщает пресс-службы регионального управления МВД России.
По данному факту возбудили уголовное дело. Нарушителю ПДД грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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