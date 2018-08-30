Житель Наровчата не стал заявлять о грабеже из-за загруженности

Сотрудники нижнеломовского отдела полиции Пензенской области при патрулировании улиц заметили двух мужчин, которые средь бела дня распивали на лавочке спиртное.

«Ими оказались жители Наровчата. Для составления административного материала их доставили в ближайший отдел полиции», - рассказал командир отделения ППС МО МВД России «Нижнеломовский» Сергей Соломин.

«При проведении личного досмотра, у одного из задержанных, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, было обнаружены в кармане куртки более 30 тысяч рублей. При проверке установлено, что он вышел на свободу в марте 2018 года», - прокомментировал врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Нижнеломовский» Александр Грушин.

После допроса мужчина все-таки сознался, что похитил у местного жителя сумку с деньгами. Разысканный правоохранителями потерпевший объяснил, что не стал обращаться в органы из-за загруженности на работе. Но после визита к нему полицейских написал заявление на своего обидчика.

Суд приговорил злоумышленника к двум годам и семи месяцам лишения свободы в колонии строго режима.