Жителю Каменки грозит срок за сбыт фальшивой купюры

В Каменском районе Пензенской области мужчина может лишиться свободы за сбыт фальшивых денежных знаков. Ответственности можно было избежать, явившись не в торговое заведение, а в полицию.

Полицейские отреагировали на сообщение продавцов о попытке неизвестного расплатиться за продукты пятитысячной купюрой. Выяснилось, что до этого злоумышленник пытался сбыть купюру уже несколько раз. Он тайно взял ее из сумочки родственницы, приехавший на отдых из Москвы. Накануне она пыталась расплатиться фальшивкой, но ей посоветовали отнести подозрительную купюру на проверку в банк.

«Подозреваемый пытался пополнить счет карты супруги, но банкомат каждый раз отказывался принимать фальшивку. После этого злоумышленник отправился в большой продуктовый магазин, где взял бутылку вина, чай и две пачки сигарет, за которые расплатился на кассе подделкой. Продавец, по ряду внешних признаков, усомнилась в ее подлинности, и стала ее внимательно рассматривать. Стоявшие в очереди покупатели начали возмущаться ее действиям, она приняла банкноту и выдала сдачу - 4600 рублей. Подделку обнаружили только вечером», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет. В полиции рекомендуют в случае сомнений относительно имеющейся наличности немедленно обращаться в органы. Допуская дальнейший оборот фальшивых денежных знаков, гражданин рискует быть привлеченным к строгой ответственности.

«На фальшивках часто применяют красящее вещество, которое меняет свой цвет, в зависимости от угла обзора, с бардового на малиновый. Такого, и просто блеска, не должно быть», - прокомментировала старший эксперт ЭКЦ УМВД России по Пензенской области Ольга Логинова.