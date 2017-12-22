22 декабря 2017, 19:21Криминал Жителю Бессоновского района грозит срок за кражу металлолома В дежурную часть отдела полиции по Бессоновскому району обратилась собственница пункта приема металлолома. Женщина сообщила, что ночью неизвестный проник в одно из помещений и похитил ценные вещи. Злоумышленника удалось задержать.

В каких именно мешках житель Бессоновского района выносил цветной металл из строительного вагончика пункта приема металлолома - уже не узнать. Однако установлено, что меди он украл не три килограмма, как говорит сам, а в четыре раза больше.

«Похищенный монитор и видеорегистратор были изъяты. Со слов задержанного 12 килограммов цветного металла он сдал в пункт приема, а вырученные деньги потратил на приобретение алкоголя», - прокомментировала следователь следственного отдела УМВД России по Бессоновскому району Татьяна Ступина.

56-летний житель Бессоновского района ранее был судим за преступления различной степени тяжести. На этот раз признается, что в раскаялся содеянном. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Криминал

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