Жителям ул. Кирова, 30 вернули более 98 тыс руб за отопление

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16 апреля 2018, 17:37Общество
В Пензе жителям дома №30 по улице Кирова произвели перерасчет платы за отопление.
Как сообщили в пресс-службе региональной Госжилстройтехинспекции, после проведенного перерасчета коммунальных платежей выяснилось, что необоснованные начисления приходили жителям два месяца.
По предписанию ведомства жителям вернули 98 014 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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