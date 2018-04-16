Жителям ул. Кирова, 30 вернули более 98 тыс руб за отопление

В Пензе жителям дома №30 по улице Кирова произвели перерасчет платы за отопление.

Как сообщили в пресс-службе региональной Госжилстройтехинспекции, после проведенного перерасчета коммунальных платежей выяснилось, что необоснованные начисления приходили жителям два месяца.

По предписанию ведомства жителям вернули 98 014 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».