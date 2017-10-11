Жителям Пензенской области рассказали, как подобрать кадры для бизнеса

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11 октября 2017, 19:43Общество
Чтобы поставленные цели достигались быстро и качественно, необходим грамотный персонал. Как привлечь и подобрать кадры для малого бизнеса, пензенским предпринимателям рассказали на семинаре, который организовал Центр поддержки предпринимательства Пензенской области в рамках программы «Бизнес-грамотность».
Валерий Усов хоть и профессор, но в вузах не преподает. Задача эксперта по корпоративной культуре компании и трудовому законодательству - научить бизнесменов работать в команде. «Совершенствование механизмов привлечения и подбора кадров для малого бизнеса» - это еще одна актуальная тема семинара, подготовленного центром поддержки предпринимательства.
«Есть много механизмов, причем самых разных. Они есть в интернете, на различных тренингах, просто, когда вживую людям объясняешь, гораздо лучше получается», - отметил Валерий Усов.
В Каменском районе, где прошла встреча, зарегистрировано 1457 субъектов бизнеса, из них более 1000 - это индивидуальные предприниматели. Бизнесмены заняты в сфере торговли, ремонта транспортных средств, бытовых услуг, сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве.
«Век живи, век учись - так гласит древняя мудрость. На практическом семинаре, который мы посетили благодаря МУП «Агентство по развитию предпринимательства в Каменском районе» в центре поддержки малого бизнеса у нас появилась возможность познакомиться с новыми технологиями», - рассказала предприниматель Эльмира Нагаева.
За повышением деловой грамотности, а также практическими навыками обращайтесь в центр поддержки предпринимательства. Индивидуальные консультации и участие в образовательных проектах для бизнесменов - бесплатны после предварительной регистрации.
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