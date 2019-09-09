Жителям нескольких пензенских улиц временно отключат газ

Жителям нескольких улиц города Пензы временно отключат газ. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Пенза».

Так, 24 сентября с 9:00 до 17:00 газа не будет у жителей:

- ул. Овражной № 26, 26а, 28, 28а, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62;

- проезда Овражного № 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а;

- ул. Вишневой № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39;

- 2-й проезда Вишневого № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 23, 25.

Жители нескольких улиц останутся без газа на два дня. Ресурс отключат в 8 часов утра 25 сентября, его подачу восстановят в 20 часов 26 сентября. В список попали:

- ул. Локомотивная;

- ул. Павлушкина;

- ул. Тухачевского № с 2 по 92, 94;

- ул. Инсарская № с 2 по 22;

- ул. Мокшанская № с 4 по 22;

- ул. Заречная № с 1 по 5;

- ул. Злобина № 51, 51а, 51б;

- ул. Сердобская № 2, 2б, 2в;

- ул. Уральская № с 1 по 17;

- ул. Демченко № 10;

- ул. Касаткина № 5, 7, 12;

- ул. Осадная № с 1 по 11;

- ул. Урицкого № 133, 135;

В пресс-службе пояснили, что ресурс не будет поступать в квартиры из-за проведения АО «Газпром газораспределение Пенза» ремонтных работ, пишет ИА «Пенза-Пресс».