Жителям Нечаевки помогут восстановить водоснабжение

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрел производство на сельхозпредприятии Мокшанского района, а также оценил меры социальной поддержки работников предприятия. Cоциальные проблемы глава региона обсудил с жителями на личном приеме. Среди вопросов, с которыми обратились люди - водоснабжение, дороги и ремонт школ.

От выращивания масленичных и кормовых культур до переработки лекарственных растений и разведения племенных овец. Сельскохозяйственное предприятие в Мокшанском районе оказалось в центре внимания губернатора. Комбайны, погрузчики, станок по производству бескаркасных амбаров - все это приобретено по областным программам поддержки. Один из главных вопросов в разгар лета - уборочная кампания.

На предприятии постоянно работают 69 человек, еще часть трудится сезонно. Это жители сел Царевщино, Муратовка и Засечное. Для своих работников сельхозпредприятие проводит обширную социальную политику. Одно из направлений - восстановление местного храма.

Жалобы местных жителей глава региона выслушал на личном приеме граждан. Многолетняя проблема села Нечаевка - отсутствие воды летом.

«С 2014 года эта проблема. Начинается летом. В 2019-м 32 дня при температуре почти в 40 градусов сидели без воды», - рассказала жительница села Нечаевка Мокшанского района Елена Ромашова.

Из 22 километров сетей в собственность муниципалитету передали восемь с половиной. Скважины и вовсе - бесхозные. Глава региона дал поручение перевести имущество полностью в муниципальную собственность.

«Должна быть еще одна резервная скважина. Делайте проектно-сметную документацию. Есть областная программа. В 2020 году выделю средства», - сказал глава региона.

Среди вопросов, с которыми жители Мокшанского района обратились в главе региона, - ремонт дорог, социальная поддержка детей-сирот и ремонт школ.