В Лунинском районе зафиксировали более 20 поджогов сухой травы

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16 апреля 2019, 19:29Общество
Два десятка поджогов сухой травы всего за неделю. В пожарно-спасательной части Лунинского района Пензенской области серьезно обеспокоены тем, что жители забывают об элементарных правилах пожарной безопасности во время проведения весенней уборки возле своих домов. Как правильно сжигать мусор и сухую траву, чтобы субботник не обернулся трагедией, напомнили сотрудники МЧС.
Мужчина развел костер возле дома и оставил его без присмотра. Благо, правонарушение вовремя пресекли сотрудники МЧС. Житель села Синорово Лунинского района сумел самостоятельно потушить огонь. А другому пришли на помощь сразу десять пожарных, которые отстояли несколько дачных домов в селе Нагорная Пелетьма. В итоге от разбушевавшегося пожара пострадало поле.
В минувшие выходные спасателям пришлось ликвидировать пожар, который устроили подростки. Молодые люди подожгли стихийную свалку, чтобы добыть металлолом. Они попали в поле зрения сотрудников МЧС не впервые, на родителей уже составляли протокол. Теперь им снова грозит штраф.
«Проводим определенную и большую агитационную работу, доводим до граждан, что сейчас начался весенне-летний пожароопасный период, в это время, по статистике, происходит наибольшее количество возгораний», - сказал начальник пожарно-спасательной части №32 шестого отряда ФПС по Пензенской области Вячеслав Давыдов.
В профилактические рейды по предупреждению палов сухой травы специалисты муниципальной пожарно-спасательной части выходят еженедельно. Только за прошлую неделю пожарные выезжали на ликвидацию возгораний 20 раз. Пять поджигателей привлечено к ответственности.
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