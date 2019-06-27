Жителям Кузнецка вернут горячую воду через две недели

В городе Кузнецке Пензенской области в большинстве домов с 19 июня на две недели прекращена подача горячей воды. За это время специалистам теплоснабжающей компании и коммунальщикам города необходимо выполнить комплекс работ по подготовке к отопительному сезону на сетях и источниках подачи тепла.

Верхняя часть обогревателя сетевой воды демонтирована. У рабочих есть несколько дней, чтобы подготовить его к эксплуатации в зимний период. Для коллектива ТЭЦ-3 лето - едва ли не самое напряженное время в году. Станция снабжает тепловой энергией большую часть Кузнецка. Другая часть работ, которые выполняют сотрудники ТЭЦ-3, более заметна горожанам. Аварийные бригады ведут замену участков труб, которые не выдержали гидравлические испытания.

«У нас есть повреждения в западном микрорайоне между ЦТП №20 и №21, а также утечки на теплотрассе в центре города: на улице Московской и Варшавской, повреждения на трубе малого диаметра», - рассказал технический директор теплоснабжающей организации Олег Алферов.

В ходе ремонта магистрали теплотрассы на пересечении улиц Чкалова и Волгоградской рабочие заменили два участка труб по десять метров каждый. На местах разрытий в городе работают четыре бригады теплоснабжающей организации. При сохранении взятого темпа работ, ремонт должен закончиться в срок. Через две недели подача горячей воды жителям Кузнецка будет возобновлена.