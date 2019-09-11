Жителям Иссинского и Лунинского районов временно отключат газ

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
11 сентября 2019, 13:04Общество
В Иссинском и Лунинском районах Пензенской области 25 и 26 сентября с 10 до 14 часов отключат газ.
Как сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», 25 сентября не будет газоснабжения в Иссе на улицах Красной, Южной, Максима Горького, Кузнечной, Родниковой, Лебедева, а также на проезде Кузнечном.
26 сентября газ отключат в селе Старая Кутля на улицах 1 Мая, Гагарина, Дзержинского, Ленина, Максима Горького, Садовая, Советская, Титова, Чехова и Чкалова.
Отмечается, что ресурс не будет поступать в дома из-за проведения АО «Газпром газораспределение Пенза» ремонтных работ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
11 сентября 2019, 19:41В некоторых районах Кузнецка на две недели отключили горячую воду
11 сентября 2019, 19:31В Пензе восстанавливают фреску на сюжет Воскресения Христова
11 сентября 2019, 19:28В Пензе в ближайшие дни закроют Бакунинский мост
11 сентября 2019, 19:14Пензенцы требуют сменить подрядчика из-за срыва сроков капремонта
11 сентября 2019, 19:09Проект «Агростартап» поможет 15 пензенцам открыть сельхозпредприятия
11 сентября 2019, 19:06Пензенский «Дизель» разгромил китайский клуб «Ценг Тоу»
11 сентября 2019, 17:58Расчет льгот на оплату ЖКУ для пензенцев будет производиться по новому
11 сентября 2019, 17:39Скандал из-за цен на проезд. УФАС требует новый конкурс по распределению 4 маршрутов...