11 сентября 2019, 13:04Общество

Жителям Иссинского и Лунинского районов временно отключат газ

В Иссинском и Лунинском районах Пензенской области 25 и 26 сентября с 10 до 14 часов отключат газ.

Как сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», 25 сентября не будет газоснабжения в Иссе на улицах Красной, Южной, Максима Горького, Кузнечной, Родниковой, Лебедева, а также на проезде Кузнечном.

26 сентября газ отключат в селе Старая Кутля на улицах 1 Мая, Гагарина, Дзержинского, Ленина, Максима Горького, Садовая, Советская, Титова, Чехова и Чкалова.

Отмечается, что ресурс не будет поступать в дома из-за проведения АО «Газпром газораспределение Пенза» ремонтных работ, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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