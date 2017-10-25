25 октября 2017, 19:32Общество В Пензе студентов-иностранцев учат жить в России Можно о России знать все и в то же время ничего. Энциклопедические знания, которыми владеют студенты-иностранцы, оказываются бесполезными, когда они сталкиваются с суровой российской действительностью. Одни попадают под колеса машин, не зная Правил дорожного движения, другие оказываются в поликлинике, став жертвой русской зимы. Чтобы процесс адаптации проходил менее болезненно, в Пензенском государственном университете решили прочитать курс лекции по теме: «Как выжить в России».

Вадим Кабанов, спасатель Пензенского пожарно-спасательного центра, начал свою лекцию с привычного приветствия. Правда, аудитория слушателей необычная - молодежь из Индии и Египта. Ребята приехали в Пензу учиться на врачей в медицинском институте при ПГУ. Русский знают плохо, поэтому языком для сообщения важной информации был выбран английский.

«В силу того, что они только что приехали, природно-климатические условия совершенно другие. Их нужно учить одеваться, следить, чтобы они не переохлаждались. Это будущие медики, но, к сожалению, в новых природно-климатических условиях они себя чувствуют, как дети», - пояснила доцент кафедры «История России и методики преподавания истории» ПГУ Татьяна Юрина.

Что для русского - обычные условия существования, для индуса и араба - определенный вызов. Как говорят педагоги университета, молодые иностранцы хорошо осведомлены, кто у нас президент, какая национальная валюта и о том, что русские женщины самые красивые, но вот о правилах жизни в России не знают практически ничего. Именно поэтому в курс по истории России было решено дополнить лекцию по безопасному существованию в нашей стране. О первом потоке студентов из южных стран в 2013 году Татьяна Юрина вспоминает с улыбкой.

«Был холодный сентябрь и дети пришли в легких свитерах, в то время как пензенцы уже надели теплую одежду. И какого было мое удивление, когда я увидела студентов на лекции в сланцах. Это был такой легкий шок. Поэтому мы в ближайшие выходные поехали с преподавателями их одевать», - рассказала Татьяна Юрина.

Правила дорожного движения, порядок обращения в экстренные службы, обычаи ведения диалога на улице. Как показывает жизнь, молодых представителей стран Азии и Африки нужно учить элементарных вещам.

«Необходимо быть знакомым с какими-то аспектами нашей жизни, чтобы не попасть в неловкую, конфликтную ситуацию. Общение с представителями правоохранительных органов, с местными жителями, как его нужно выстроить для того, чтобы избежать неприятных моментов», - сказал спасатель Пензенского пожарно-спасательного центра Вадим Кабанов.

Число желающих получить образование в России, в том числе и в Пензе, растет с каждым годом. Только в Пензенском государственном университете сейчас учатся ребята из 26 стран. Чтобы они не попадали в неприятные ситуации, лекции по правилам безопасности жизни в России решено проводить регулярно.

Общество

просмотров 108

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: