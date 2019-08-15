Жителям Чемодановки рассказали о программах поддержки семей с детьми

В общеобразовательной школе поселка Чемодановка прошел семинар для семей, имеющих детей. Перед собравшимися выступили специалисты министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. Главными темами встречи стали меры общественной поддержки и улучшения жилищных условий.

Ирина Черняева пришла на встречу, чтобы узнать об изменениях по выплатам на детей. Она стала получателем социальных пособий сразу после того, как встала на учет в женской консультации.

«Прекрасная поддержка. Совсем недавно оформили президентское пособие. Когда на карточку приходит определенная сумма денег, это очень приятно. Ребенка можно порадовать детским питанием, что-то приобрести», - рассказала она.

В центре внимания на встрече со специалистами министерства труда, социальной защиты и демографии оказались новые виды пособий для семей и жилищные программы. По статистике, те или иные меры социальной поддержки предоставляются примерно одной трети населения любой местности.

«Сегодня существует 28 видов выплат. Из них 13 федеральных и 15 региональных. Общий объем денежных средств на эти цели составляет два миллиарда рублей», - сказала начальник управления министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Марина Кирилова.

Российские и региональные законы, в основном, предусматривают заявительный характер начисления денежных выплат и предоставления льгот. То есть, чтобы их получить, гражданин сам должен обратиться в соответствующие инстанции. Поэтому основной задачей встречи с семьями, имеющими детей, было информирование о программах, которые действуют на территории области.

«Сейчас век информатизации, очень много сайтов, активно работают все министерства, но обращения граждан, которые идут, в том числе, в наше ведомство, показывают сложность ее восприятия», - отметил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Семинары для сельских жителей проходят в рамках плана работы мобильной приемной граждан. Специалисты регионального министерства труда, социальной защиты и демографии уже посетили более десяти районов области. Остальные будут охвачены до конца 2019 года.