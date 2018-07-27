Жителям Арбеково рассказали об изменениях параметров пенсионной системы

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27 июля 2018, 19:32Общество
Представители различных городских ведомств, включая пенсионный фонд, управление ЖКХ и Госжилстройтехинспекцию провели на улице Минской в Арбеково выездную встречу с населением.
Нависшей над двором по улице Минской угрозе - ни один год. По словам местных жителей, при сильном ветре из-за такого соседства провода и вовсе искрят. Озвучить наболевшую проблему люди смогли специалистам различных ведомств, которые провели выездную встречу с гражданами. Своего рода приемную организовали прямо в одном из дворов.
Люди смогли задать интересующие их вопросы представителям районной власти, специалистам социального управления, пенсионного фонда, городского управления ЖКХ и Госжилстройтехинспекции. Самой популярной стала тема коммунальных платежей и нормативов по услугам ЖКХ.
В числе тем, которыми активно интересовались жители, - изменения параметров пенсионной системы. Государственная дума рассмотрела законопроект в первом чтении, сейчас он проходит доработку. Во втором чтении изменения пенсионной системы рассмотрят 21 сентября.
«Основная цель - повышение уровня пенсии. В этом году индекс увеличения составил 3,7», - рассказала заместитель начальника управления пенсионного фонда России по Пензе Наталья Андреева.
Все вопросы и жалобы жителей специалисты зарегистрировали в специальных журналах, а значит, каждую обозначенную проблему в ведомствах рассмотрят подробно. Подобные выездные встречи с жителями в областном центре станут регулярными.
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