Жителя Земетчинского района переехал КамАЗ

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15 ноября 2019, 16:38Происшествия
Житель Пензенской области выжил при наезде на него КамАЗа, однако получил множественные травмы. Инцидент стал основанием для возбуждения уголовного дела.
27 июля житель Земетчинского района, стоя в очереди на погрузку зерна в свой КамАЗ, попросил 45-летнего знакомого, тоже водителя грузовика, привезти ему стопорный болт для ремонта транспортного средства. Тот в спешке не заметил, что забыл опустить кузов, которым и задел машину товарища.
Из-за столкновения земетчинец потерял равновесие и упал под свой КамАЗ. Грузовик по инерции начал катиться и переехал его.
Мужчина выжил, однако получил множественные серьезные травмы. В отношении 45-летнего сельчанина, причинившего тяжкий вред здоровью своему другу по неосторожности, возбудили уголовное дело, которое будет рассмотрено в суде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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