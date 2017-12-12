12 декабря 2017, 16:34Криминал Жителя Русского Камешкира избили и отобрали мобильник 40-летний житель Русского Камешкира Пензенской области стал жертвой нападения.

Мужчина с заявлением обратился в полицию. Он рассказал, что вечером в селе Русский Камешкир неизвестный избил его и отнял телефон.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, в ходе разыскных мероприятий установила причастность к преступлению 34-летнего местного жителя. Мужчину уже привлекали к уголовной ответственности, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Телефон изъяли. По факту грабежа возбудили уголовное дело», - сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Криминал

просмотров 86