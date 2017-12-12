Жителя Русского Камешкира избили и отобрали мобильник

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12 декабря 2017, 16:34Криминал
40-летний житель Русского Камешкира Пензенской области стал жертвой нападения.
Мужчина с заявлением обратился в полицию. Он рассказал, что вечером в селе Русский Камешкир неизвестный избил его и отнял телефон.
Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, в ходе разыскных мероприятий установила причастность к преступлению 34-летнего местного жителя. Мужчину уже привлекали к уголовной ответственности, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Телефон изъяли. По факту грабежа возбудили уголовное дело», - сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
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