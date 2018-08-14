Жителя Пензы подозревают в поджоге машины бывшей жены

«Я разбудила супруга, оба выбежали на улице, увидели, что горит наша машина Mitsubishi Carisma. Соседи вызвали пожарных, которые приехали и потушили автомобиль, но к тому времени он уже полностью сгорел. В принципе, уже поняла, что это поджог, то есть не случайность. У меня работа связана с передвижениями по городу, для меня это серьезная потеря», - рассказала потерпевшая.

«Сотрудниками полиции были опрошены очевидцы, они рассказали, что незадолго до возгорания к машине подходил неизвестный мужчина, которые приехал на автомобиле «ГАЗель», а позже скрылся. В ходе оперативно-следственных мер сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника, им оказался бывший супруг потерпевшей, 35-летний житель города, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности», - прокомментировала следователь СО СУ УМВД России по Пензе Татьяна Папшева.

Сгоревшее транспортное средство пришлось сдать в металлолом. В рабочем виде машина стоила 120 тысяч рублей. Будучи допрошенным, подозреваемый пояснил, что был пьян, и именно вино толкнуло его на такой шаг. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Его обвиняют по статье «Умышленной уничтожение или повреждение имущества». До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.