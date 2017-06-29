Жителя Пензенской области задержали с почти килограммом наркотиков

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 июня 2017, 11:39Криминал
На одном из железнодорожных переездов села Грабово Пензенской области сотрудники отдела по контролю по незаконному обороту наркотиков Пензенского ЛО МВД России на транспорте провели рейд.
В ходе проверки они задержали молодого человека 1989 года рождения. При досмотре у него обнаружили растительные наркотики общим весом 900 граммов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Со слов молодого человека, наркотическое средство он собрал для личного употребления. Мужчина ранее неоднократно был судим за ряд преступлений.
«Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по ст.228 ч.2 УК РФ, избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении», - сообщает инспектор направления по связям со СМИ Пензенского ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова.
29 июня 2017, 16:36В Пензенской области поймали пьяных мотоциклистов
29 июня 2017, 16:07В ДТП в Каменском районе погиб мужчина
29 июня 2017, 15:32Пензенцев приглашают к неврологам, терапевтам и на УЗИ
29 июня 2017, 15:03Пензенская полиция рассказала, как бороться с коллекторами
29 июня 2017, 14:35Кувайцев проконтролировал ремонт водопровода на набережной Суры
29 июня 2017, 14:10Белозерцев: Обмен опытом и совместные проекты стратегически важны для нас
29 июня 2017, 13:36Пензенские выпускники справились с ЕГЭ по иностранным языкам
29 июня 2017, 13:04Опубликован список пензенских пляжей, на которых можно купаться