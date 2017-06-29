29 июня 2017, 11:39Криминал Жителя Пензенской области задержали с почти килограммом наркотиков На одном из железнодорожных переездов села Грабово Пензенской области сотрудники отдела по контролю по незаконному обороту наркотиков Пензенского ЛО МВД России на транспорте провели рейд.

В ходе проверки они задержали молодого человека 1989 года рождения. При досмотре у него обнаружили растительные наркотики общим весом 900 граммов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Со слов молодого человека, наркотическое средство он собрал для личного употребления. Мужчина ранее неоднократно был судим за ряд преступлений.

«Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по ст.228 ч.2 УК РФ, избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении», - сообщает инспектор направления по связям со СМИ Пензенского ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова.

Криминал

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