Жителя Пензенской области приговорили к 180 часам работ за экстремизм

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16 июня 2017, 13:39Криминал
20-летнего жителя Каменского района Пензенской области признали виновным в размещении экстремистских изображений и аудиозаписей в интернете.
По информации пресс-службы СУ СК России по Пензенской области, с июня 2012 по август 2015 года молодой человек размещал на своей странице в социальной сети графические изображения и аудиозаписи. Психолого-лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что эти публикации содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы по признакам расы, национальности, происхождения и отношения к религии.
«Факты противоправных действий выявили в результате взаимодействия следователей СК России с центром противодействия экстремизму УМВД по Пензенской области», - говорится в сообщении.
Суд назначил ему 180 часов обязательных работ, приговор в законную еще силу не вступил, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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