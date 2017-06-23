23 июня 2017, 17:56Криминал Жителя Пензенской области осудили за желание увидеться с экс-возлюбленной 49-летний житель Неверкинского района Пензенской области обвиняется в незаконном проникновении в жилище.

Мужчина в апреле 2017 года ночью сломал окно и проник в дом бывшей сожительницы. Члены семьи потерпевшей вызвали полицейских, которые задержали злоумышленника, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Стоит отметить, что мужчина злоупотреблял спиртным и уже был судим за другие преступления.

Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 280 часов. Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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