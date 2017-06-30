30 июня 2017, 17:02Криминал Жителя Пензенской области осудили за посты «ВКонтакте» 20-летнего жителя Лопатинскоо района Пензенской области признали виновным в публичном оправдании терроризма, а также в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, молодой человек с марта по октябрь 2016 года размещал на своей странице в социальной сети «В контакте» графические изображения и текстовые записи.

Они содержали публичные призывы, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам отношения к религии и социальной группе, а также оправдывающие террористическую деятельность.

Суд назначил молодому человеку два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, приговор в законную силу не вступил, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

просмотров 26