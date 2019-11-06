Жителя Пензенской области избили на свалке зерновых отходов

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06 ноября 2019, 15:04Криминал
Поездка на свалку зерновых отходов закончилась для жителя Пензенской области больницей и заявлением в полицию.
6 мая 55-летний житель рабочего поселка Пачелма приехал в посадки к свалке зерновых отходов. Там же находились еще двое мужчин, которым нужны были отходы.
Между незнакомцами возник конфликт. Пачелмец достал из багажника автомобиля оппонента деревянную палку и ударил его по голове. Когда мужчина упал и лишился чувств, агрессор сел в свою машину и уехал.
Товарищ, с которым потерпевший приехал к свалке, помог ему добраться до больницы. После этого мужчина обратился в полицию, где написал заявление.
В отношении 55-летнего пачелмца возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. За совершенное преступление его приговорили к 180 часам обязательных работ, а также обязали выплатить потерпевшему 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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