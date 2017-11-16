Жителя Пензенского района подозревают в избиении мужчины

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16 ноября 2017, 10:34Происшествия
23-летнего жителя Пензенского района подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД России, ночью между ним и 34-летним мужчиной на одной из улиц села Наровчат произошла ссора. В ходе нее молодой человек избил местного жителя. Его с тяжелыми травмами головы доставили в больницу.
По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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