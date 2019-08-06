Жителя Нижнего Ломова подозревают в убийстве сожительницы

В городе Нижний Ломов Пензенской области расследуют уголовное дело по факту убийства 24-летней девушки. Ее обнаружили мертвой в квартире, которую она арендовала со своим молодым человеком. На теле убитой было множество ножевых ранений.

Трагедию, которая произошла в Нижнем Ломове, местные жители запомнят надолго. С 24-летней девушкой зверски расправился ее сожитель.

«В ходе ссоры со своей сожительницей он нанес ей множественные удары ножом по телу, от которых она скончалась на месте происшествия», - рассказала старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СУКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Об убийстве в дежурную часть сообщили анонимно. Возможно, это был сам подозреваемый.

«Полицейские обнаружили в квартире труп девушки с признаками насильственной смерти, ее тело было завернуто в палас, рядом с ней была найдена записка, а также две розы», - прокомментировал заместитель начальника отдела управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области Денис Шитов.

Затем подозреваемый навестил своих родственников и сообщил им, что намерен скрываться. Его разыскивали трое суток. На поимку направили более 40 полицейских. В первую очередь, проверяли лесные массивы и заброшенные дома. На четвертый день его обнаружили в овраге на окраине города и взяли под стражу. На допросе он признался в содеянном. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.