Жителя Никольска осудили за ДТП с мотоциклом

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13 марта 2018, 14:06Происшествия
Жителя Никольского района Пензенской области осудили за нарушение Правил дорожного движения, в результате которого пострадали два человека.
Как сообщает пресс-служба Никольского районного суда, днем 21 сентября мужчина ехал на автомобиле «ВАЗ-21074» по улице Пугачевской в Никольске со скоростью не менее 40 километров в час. Приблизившись к перекрестку около заправки, он снизил скорость и стал поворачивать налево, не убедившись в безопасности маневра.
В это время во встречном направлении двигался мотоциклист с пассажиром. Водитель автомобиля не пропустил их, и транспортные средства столкнулись.
В результате аварии мотоциклист и его пассажир получили телесные повреждения, оцененные как тяжкий вред здоровью.
Автомобилист признал свою вину. Суд назначил ему полгода ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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