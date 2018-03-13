Жителя Никольска осудили за ДТП с мотоциклом

Жителя Никольского района Пензенской области осудили за нарушение Правил дорожного движения, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба Никольского районного суда, днем 21 сентября мужчина ехал на автомобиле «ВАЗ-21074» по улице Пугачевской в Никольске со скоростью не менее 40 километров в час. Приблизившись к перекрестку около заправки, он снизил скорость и стал поворачивать налево, не убедившись в безопасности маневра.

В это время во встречном направлении двигался мотоциклист с пассажиром. Водитель автомобиля не пропустил их, и транспортные средства столкнулись.

В результате аварии мотоциклист и его пассажир получили телесные повреждения, оцененные как тяжкий вред здоровью.

Автомобилист признал свою вину. Суд назначил ему полгода ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».