Жителя Кузнецка осудили за нападение на сотрудника нацгвардии

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18 мая 2017, 12:34Криминал
Кузнецкий районный суд Пензенской области приговорил местного жителя к 1 году 7 месяцам лишения свободы условно за оскорбление и нападение на сотрудника национальной гвардии.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, осужденный был задержан сотрудником регионального управления вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ в феврале за появление пьяным в общественном месте.
«При оформлении задержания мужчина нецензурно выражался в адрес сотрудника национальной гвардии, а затем ударил его рукой по лицу», – отметили в ведомстве.
Кузнечанину было предъявлено обвинение по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей) и по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Кузнецкий районный суд признал мужчину виновным и приговорил к 1 году 7 месяцам лишения свободы условно.
Приговор вступил в законную силу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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