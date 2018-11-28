Жителя Костромы подозревают в убийстве пензенца

Пензенским полицейским, чтобы задержать подозреваемого в убийстве, пришлось ехать в Кострому. Именно там он скрывался от правосудия.

Погостив у своей знакомой в Камешкирском районе, мужчина прибыл на станцию «Пенза-1», чтобы оттуда уехать на поезде в Кострому. Во время ожидания он, обедая в привокзальном кафе, познакомился с местным жителем. Спустя какое-то время он решил проводить нового знакомого, так как тот находился в состоянии алкогольного опьянения.

«По дороге между ними возник конфликт. Подозреваемый стал критиковать образ жизни потерпевшего, ссора переросла в драку, в ходе которой по словам костромчанина, пензенец достал нож, который у него отнял подозреваемый, и нанес жителю областного центра не менее десяти ударов по телу потерпевшего. Согласно экспертизам, смерть наступила мгновенно, от ранений осложнившихся потерей крови», - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по связям со СМИ Татьяна Махницкая.

Совсем скоро труп с ножевыми ранениями был обнаружен прохожими, об этом сразу сообщили в полицию. Оперативно-следственная группа установила личность потерпевшего и приступила к поиску убийцы.

«Сотрудниками полиции была получена оперативная информация, что предполагаемый преступник может находиться на территории Костромы. Подозреваемого задержали, после чего он признался в содеянном», - рассказал заместитель начальника отдела УУР УМВД России по Пензенской области Денис Шитов.

Сейчас задержанный находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело. Наказанием за убийство может стать лишение свободы до 15 лет.