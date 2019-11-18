Жителя Колышлея обвиняют в оформлении фиктивной прописки

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18 ноября 2019, 14:03Криминал
В рабочем поселке Колышлей Пензенской области хотел прописать человека в непригодном для проживания помещении.
В августе 2018 года житель рабочего поселка Колышлей подал в отдел по вопросам миграции местного МО МВД России заявление о регистрации в его доме, находящегося в селе Колтовском, гражданина России. На самом деле жилого помещения там, по сути, не было, но оно и не требовалось – прописка изначально была фиктивной.
Нарушение законодательства о регистрационном учете было установлено местной прокуратурой. В отношении сельчанина возбудили уголовное дело, идет следствие, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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