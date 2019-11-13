Жителя Бессоновского района обвиняют в уклонении от армии

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13 ноября 2019, 13:36Криминал
Житель Пензенской области получил повестку на отправку в армию, однако в назначенный день в военный комиссариат не явился.
В октябре 2018 года жителя Бессоновского района 1993 года рождения призвали на военную службу – соответствующее решение вынесла местная комиссия. Отправка была назначена на 28 ноября, о чем сообщалось во врученной молодому человеку повестке.
Однако в военкомат в этот день сельчанин так и не явился, хотя уважительной причины на то не было. Это стало основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела об уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных причин.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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