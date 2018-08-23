Жителя Бессоновки осудили за хищение продуктов и денег

Полиция расследовала кражу из магазина в селе Бессоновка Пензенской области. Выяснилось, что ее совершил местный житель, который сам часто закупается в торговой точке. Расправившись с тремя замками, висящими на входной двери, он забрал с прилавка продукты питания, а из кассы - около 6000 рублей.

«В магазине все было раскидано, вареники валялись на полу, накладные - тоже, и на них остались следы обуви», - рассказала потерпевшая.

«При осмотре места происшествия был обнаружен ряд вещественных доказательств, способствовавших установлению лица совершившего преступление. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 32-летний местный житель. В его доме провели обыск, в ходе которого была изъята часть похищенного. Данного гражданина допросили, он дал признательные показания», - прокомментировал начальник ОМВД России по Бессоновскому району Сергей Кожаев.

Злоумышленник успел потратить деньги, а украденные продукты съесть. Суд приговорил магазинного вора к четырем месяцам в колонии-поселении.