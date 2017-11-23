23 ноября 2017, 13:34Криминал Жителя Башмаковского района подозревают в избиении супруги 45-летнюю жительницу Башмаковского района Пензенской области доставили в больницу.

Врачи обнаружили у женщины многочисленные травмы, предположительно, криминального характера. Об этом медработники сразу сообщили в полицию, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Сотрудники МВД по этому факту начали проверку. Они установили, что дома во время ссоры женщину избил 47-летний супруг.

«Полицейские его задержали, он признался в содеянном. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Криминал

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