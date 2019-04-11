Жительницу Земетчино арестовали за уклонение от обязательных работ

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11 апреля 2019, 16:38Общество
43-летнюю жительницу поселка Земетчино Пензенской области осудили за уклонение от наказания за долги перед детьми.
По данным пресс-службы регионального управления ФССП, у женщины есть две несовершеннолетние дочери, но ее ограничили в родительских правах из-за образа жизни. Сельчанку обязали выплачивать деньги на содержание детей, однако она не делала этого.
Впервые ее привлекли к уголовной ответственности в 2017 году, тогда женщина устроилась на работу и какое-то время платила алименты. В 2018-м она прекратила трудиться и перестала платить. Образовался долг перед дочерьми в 195 тысяч рублей.
За несвоевременную уплату алиментов в январе этого года суд назначил ей 100 часов обязательных работ, к которым женщина так и не приступила. В результате ее арестовали на трое суток.
«Должнице придется все-таки отработать и оплатить штрафы», - отметили приставы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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