Жительницу Земетчино арестовали за уклонение от обязательных работ

43-летнюю жительницу поселка Земетчино Пензенской области осудили за уклонение от наказания за долги перед детьми.

По данным пресс-службы регионального управления ФССП, у женщины есть две несовершеннолетние дочери, но ее ограничили в родительских правах из-за образа жизни. Сельчанку обязали выплачивать деньги на содержание детей, однако она не делала этого.

Впервые ее привлекли к уголовной ответственности в 2017 году, тогда женщина устроилась на работу и какое-то время платила алименты. В 2018-м она прекратила трудиться и перестала платить. Образовался долг перед дочерьми в 195 тысяч рублей.

За несвоевременную уплату алиментов в январе этого года суд назначил ей 100 часов обязательных работ, к которым женщина так и не приступила. В результате ее арестовали на трое суток.

«Должнице придется все-таки отработать и оплатить штрафы», - отметили приставы, пишет ИА «Пенза-Пресс».