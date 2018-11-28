Жительницу Верхнего Ломова подозревают в махинациях с топливной картой

По делу установлено, что женщина подошла к водителю грузовой машины из Тульской области, который был проездом в Нижнеломовском районе. Она представилась сотрудницей крупной компании и предложила приобрести у нее топливную карту, по которой можно покупать дизельное топливо по низкой цене.

Мужчина посчитал такое предложение выгодным и передал женщине 26 тысяч рублей. В другой области водитель попытался заправить автомобиль по карте, но не смог, так он обнаружил, что его обманули, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В настоящее время уголовное дело направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».