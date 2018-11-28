Жительницу Верхнего Ломова подозревают в махинациях с топливной картой

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28 ноября 2018, 14:03Криминал
В Пензенской области 40-летнюю жительницу села Верхний Ломов обвинили в мошенничестве.
По делу установлено, что женщина подошла к водителю грузовой машины из Тульской области, который был проездом в Нижнеломовском районе. Она представилась сотрудницей крупной компании и предложила приобрести у нее топливную карту, по которой можно покупать дизельное топливо по низкой цене.
Мужчина посчитал такое предложение выгодным и передал женщине 26 тысяч рублей. В другой области водитель попытался заправить автомобиль по карте, но не смог, так он обнаружил, что его обманули, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
В настоящее время уголовное дело направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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