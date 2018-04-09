09 апреля 2018, 19:56Криминал

Жительницу Пензы подозревают в вымогательстве 1,5 млн рублей

47-летняя пензячка скоро предстанет перед судом. Ее подозревают в вымогательстве крупных денежных сумм у людей и даже у организаций.

Задержать женщину помогла бдительность граждан. Так, жительница Пензы, которая увидела в своем почтовом ящике письмо с угрозами распространения компрометирующей ее информации и требованием в обмен за молчание полтора миллиона рублей, не растерялась, и сразу обратились в соответствующие органы. Там решили подыграть злоумышленнице. Факт получения ею денег был зафиксирован на видео. После этого вымогательницу задержали. В содеянном она призналась.

«В дальнейшем была установлена причастность подозреваемой к аналогичному преступлению, там она написала письмо в адрес исполнительного органа власти с требованием перечисления денег и угрозами. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время идет процесс закрепления доказательств по делу», - прокомментировал оперуполномоченный по особо важным делам ОБОП УУР УМВД России по Пензенской области Анатолий Новиков.

Криминал
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