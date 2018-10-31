Жительницу Беково избили лопатой и задушили

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 8 мая сельчанин пришел к приятелю, у которого находилась 42-летняя знакомая. Гость начал выгонять ее, но она не соглашалась уйти, тогда он несколько раз ударил ее по голове. Женщина покинула дом и пошла к дяде.

После того как дебошир напился у друга, он пошел к родственнику сельчанки. Там он хотел продолжить выпивать. В доме он снова увидел ту же женщину и начал ее выгонять.

Она стала сопротивляться, тогда мужчина ударил ее лопатой по голове, затем взял сорванную ветку с дерева и начал сдавливать ею шею, через некоторое время он отпустил ее, сельчанка упала на землю. Сделав петлю из ветки, он еще раз сдавил ее шею, а затем отправился в дом ее дяди, где компания продолжила выпивать. Утром они обнаружили, что женщина скончалась.

В результате мужчине назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».