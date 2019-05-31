Колышлейские полицейские нашли подозреваемых в покушении на убийство

Жительница Колышлейского района Пензенской области может расплатиться по долгам собственной свободой. Девушку, а также ее подельника, подозревают в покушении на убийство. Мужчину, который одолжил злоумышленнице денег, избили и бросили умирать в подвале заброшенного дома.

Мужчину избили из-за того, что он выручил знакомую, которая оказалась в трудной финансовой ситуации. 29-летний житель Колышлейского района дал ей в долг 300 тысяч рублей, однако девушка была не намерена возвращать деньги. Лучшим способом избавиться от долга она посчитала убийство. Злоумышленница подговорила товарища мужа помочь ей в этом деле, оценив убийство в 70 тысяч рублей.

«Девушка и ее знакомые прибыли к дому потерпевшего и предложили ему проехать в село Колтовское Колышлейского района. Мужчину привезли к одному из заброшенных домов, где подозреваемый нанес ему множественные удары по голове и телу», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по связям со СМИ Татьяна Махницкая.

От побоев потерпевший потерял сознание. Решив, что дело сделано, злоумышленники бросили его в подвал дома и скрылись. Придя в себя, мужчина самостоятельно выбрался наверх и отправился искать помощь.

«Поступило сообщение о том, что на дороге между селами Колтовское и Потловка находится мужчина с телесными повреждениями. Сотрудники полиции выехали на место, где обнаружили жителя села Потловка в тяжелом состоянии. Они незамедлительно доставили его в больницу. Мужчина рассказал, что его избил знакомый, и назвал его имя, не сообщив других подробностей», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Злоумышленники были оперативно задержаны. Сейчас они находятся под стражей, им были предъявлены обвинения. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой станут известны все подробности случившегося.