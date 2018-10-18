18 октября 2018, 13:02Общество

Жительница Заречного не хотела возвращать более 400 тысяч долга

Жительница города Заречного Пензенской области возместила материальный ущерб за растрату.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, женщина, которая ранее была осуждена за растрату в особо крупном размере, не торопилась возмещать ущерб - 426 тысяч рублей.

Приставы пообщались с зареченкой и разъяснили все последствия неуплаты долга. Вскоре она погасила всю сумму, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 66
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ