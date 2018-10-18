Жительница Заречного не хотела возвращать более 400 тысяч долга

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18 октября 2018, 13:02Общество
Жительница города Заречного Пензенской области возместила материальный ущерб за растрату.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, женщина, которая ранее была осуждена за растрату в особо крупном размере, не торопилась возмещать ущерб - 426 тысяч рублей.
Приставы пообщались с зареченкой и разъяснили все последствия неуплаты долга. Вскоре она погасила всю сумму, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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