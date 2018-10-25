Жительница Владимирской области похитила у пензячки более 300 тыс руб

В Пензе полицейские задержали жительницу Владимирской области, которая похищала у своих жертв деньги с банковских карт, представляясь им работником комиссионного магазина.

«Она находила на сайтах объявления о продаже одежды на свадьбы, выпускные и вечерних платьев стоимостью не менее 5000 рублей, после чего звонила по контактным телефонам», - сказала следователь СУ УМВД России по Пензе Алена Пинимясова.

Своим собеседникам злоумышленница говорила, что хочет перевести задаток за будущую покупку, и ей для этого нужен номер карты. Затем она перезванивала и спрашивала остальные данные по карте, в том числе - приходящие от банка SMS-сообщения с паролем, объясняя это необходимостью подтвердить транзакцию. У одной из своих жертв женщина похитила таким способом более 300 тысяч рублей.

«Она не давала мне возможности прочитать сообщения, потому что все время была на связи, не клала трубку телефона. Эти деньги мы заняли у родственников, собирались оплатить кредит», - рассказала потерпевшая.

В настоящее время уголовное дело в отношении задержанной находится в производстве. Пока ей инкриминируют шесть похожих друг на друга эпизодов. Обвиняемая находится под домашним арестом. Ей грозит до шести лет лишения свободы.