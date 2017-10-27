Жительница Вадинского района ударила ножом молодого сожителя

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27 октября 2017, 12:32Криминал
В отношении 38-летней жительницы Вадинского района Пензенской области возбудили уголовное дело.
«В местную больницу из дома в селе Вадинск доставили 31-летнего мужчину с повреждениями, предположительно, криминального характера», - сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Сотрудники уголовного розыска установили, что пострадавший выпивал со своей сожительницей. Во время застолья у них вспыхнула ссора, в ходе которой 38-летняя женщина ударила его ножом в грудь.
Жительница Вадинского района призналась в содеянном. Уголовное дело возбуди по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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