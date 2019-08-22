Жительница Вадинского района польстилась на миллионы, обещанные мошенниками

В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Жительница Вадинского района лишилась всех своих сбережений и взяла взаймы у родственников в надежде получить крупную сумму компенсации морального вреда от «плохого» лекарства.

По сведениям полицейских, прошлой осенью женщина купила за 3000 руб. через интернет препарат для снижения веса для мужа, но нужного эффекта от него не было. В июне ей позвонил якобы следователь и сообщил, что занимается делом фирмы, которая продала сельчанке некачественный товар. Собеседник заверил, что женщине полагается приличная компенсация морального ущерба – 10 миллионов рублей. Для этого нужно написать заявление на имя министра юстиции Российской Федерации.

Затем несколько месяцев жительница Вадинского района созванивалась со лжеследователем. Под разными предлогами он заставлял перечислять деньги: на оплату госпошлины, услуг юристов и судьи, вывода денег из казначейства для перевода в Центробанк. В подтверждение его слов женщине звонили разные люди, представлявшиеся юристами и адвокатами, они требовали денег.

Затем псевдосотрудник следственных органов сообщил, что сумма выплаты морального вреда может быть увеличена до 17 миллионов, но нужно заплатить судье.

«Когда гражданка попыталась отказаться, мужчина стал оказывать на нее психологическое давление, под воздействием которого женщина перевела требуемую сумму. Когда собственные средства семьи закончились, они заняли у родственников. Общая сумма перечисленных средств составила 740 тыс. рублей», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Женщина поняла, что ее обманули, только после того как на ее адрес вернулось письмо с заявлением министра юстиции. Тогда она пошла в полицию, пишет ИА «Пенза-Пресс».