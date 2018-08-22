Жительница ул. Ударной, 35 платила ипотеку за разрушенную комнату

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22 августа 2018, 15:06Общество
Жительница Пензы отсудила у страховой компании деньги на погашение ипотеки за разрушенную комнату в доме №35 по улице Ударной.
Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда, женщина в 2012 году приобрела в ипотеку комнату и исправно вносила за нее платежи банку и страховой компании. Когда дом рухнул, она все так же продолжала это делать, параллельно обратившись к страховщикам с требованием погасить ее задолженность перед банком из-за наступления страхового случая. Компания отказалась это делать, и началась судебная тяжба, которая завершилась лишь в 2018 году.
В результате суд признал правоту пензячки и, помимо остатка кредитной задолженности в 454 983 рубля, заставил страховщиков заплатить женщине моральный вред – 3000 рублей, неустойку - 1364 рубля и штраф за неудовлетворение требований потребителя услуг - 2182 рубля и расходы за представителя.
Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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