Жительница Сосновоборского района обманула Фонд соцстраха

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22 января 2017, 15:46Общество
Предприимчивая женщина из Сосновоборского района Пензенской области обманула Фонд социального страхования. Представив фиктивные чеки на лекарственные средства, якобы приобретенные ей для больной матери, она получила компенсацию данных расходов.
«Женщине 39 лет. В интересах своей матушки, которая получила в 80-х годах трудовую травму, Фонд социального страха выплачивал ей соответствующие выплаты и возмещал стоимость лекарственных препаратов, которые были приобретены за свой счет женщиной. Ее дочь привозила эти чеки в Фонд социального страхования, в очередной раз, когда их сдала на оплату, они вызвали подозрение», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.
Женщина представила чеки почти на 27 тысяч рублей. Эта сумме частично ей была компенсирована из Фонда социального страхования. Однако, в последствии выяснилось, что документы оказались фиктивными. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. В итоге приговором мирового судьи Сосновоборского района она признана виновной и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей.
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