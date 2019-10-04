04 октября 2019, 17:37Общество

Жительница Шемышейского района «напоила» мужчину опасным алкоголем

В Пензенской области осудили 48-летнюю жительницу Шемышейского района. Ее признали виновной в продаже сомнительного алкоголя.

Сельчанка в сентябре продала ранее неизвестному мужчине самогон. В напитке содержалось 40,7% этилового спирта.

«В результате женщине назначили штраф за продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством», - сообщили в пресс-службе Шемышейского районного суда.

Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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